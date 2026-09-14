परीक्षा सुधार: एबीवीपी ने नंदन नीलेकणि की टास्क फोर्स को दिए सुझाव, नीट को लेकर रखा क्या प्रस्ताव?

'विद्यार्थियों को परीक्षा प्रणाली की कमियों का खामियाजा न भुगतना पड़े'

एबीवीपी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा, "विद्यार्थियों को अपने ज्ञान और मेहनत के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना चाहिए, न कि उन्हें परीक्षा प्रणाली की कमियों का खामियाजा भुगतना पड़े।"



उन्होंने कहा कि इन सुझावों का उद्देश्य पंजीकरण और परीक्षा से लेकर मूल्यांकन और चयन तक की पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाना है।



सोलंकी ने कहा कि संगठन ने टास्क फोर्स के सामने तत्काल समाधान और दीर्घकालिक सुधार दोनों रखे हैं। यदि आगे चर्चा के लिए बुलाया जाता है तो एबीवीपी इनके क्रियान्वयन के व्यावहारिक मॉडल भी पेश करने के लिए तैयार है।



उन्होंने कहा, "व्यापक उद्देश्य स्पष्ट है: हर विद्यार्थी को निष्पक्ष और समान अवसर मिलना चाहिए और परीक्षा प्रणाली को विद्यार्थियों तथा समाज का विश्वास हासिल कर उसे बनाए रखना चाहिए।"