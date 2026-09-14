सीटेट के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर: दिसंबर में होगी परीक्षा, नोट करें तिथि, एडमिट कार्ड कब आएगा?

CTET 2026 Exam Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) 2026 की तारीख घोषित कर दी है। बोर्ड की ओर से 14 सितंबर 2026 को जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, सीटीईटी की 22वीं परीक्षा 12 और 13 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

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