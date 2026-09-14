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एम्स: बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के ओपन राउंड की तारीखें जारी, 16 सितंबर तक भरें पसंद; जानें पूरा कार्यक्रम

Mon, 14 Sep 2026 02:06 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Mon, 14 Sep 2026 02:06 PM IST
सार

AIIMS BSc Nursing Counselling 2026: एम्स ने बीएससी नर्सिंग 2026 के ओपन राउंड सीट आवंटन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 16 सितंबर तक विकल्प भर सकते हैं। नर्सिंग का परिणाम 19 सितंबर और एलाइड हेल्थ केयर का परिणाम 23 सितंबर को जारी होगा।
 

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AIIMS BSc Nursing Counselling 2026: Round 3 Dates, Choice Filling and Seat Allotment Schedule
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Freepik

विस्तार
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AIIMS BSc Nursing Counselling 2026: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली ने बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग और बीएससी एलाइड एंड हेल्थ केयर पाठ्यक्रमों के अगस्त 2026 सत्र के ओपन राउंड सीट आवंटन से संबंधित सूचना जारी कर दी है। आधिकारिक वेबसाइट पर 11 सितंबर को इसकी सूचना प्रकाशित की गई।

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इस चरण में पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण और संस्थान की पसंद भरनी होगी। सीट आवंटन प्रवेश परीक्षा की मेरिट और अभ्यर्थियों की ओर से भरे गए विकल्पों के आधार पर किया जाएगा।

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16 सितंबर तक भर सकते हैं विकल्प

  • बीएससी नर्सिंग के तीसरे चरण में सीट आवंटन के लिए पंजीकरण और एआईआईएमएस की पसंद भरने की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2026 है।
  • अभ्यर्थियों को समय सीमा के भीतर अपनी पसंद भरकर उसे जमा करना होगा। समय सीमा समाप्त होने के बाद विकल्प भरने का अवसर नहीं मिलेगा।

कब जारी होगा सीट आवंटन का परिणाम?

उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग का सीट आवंटन परिणाम 19 सितंबर 2026 को जारी किया जाएगा। वहीं बीएससी एलाइड एंड हेल्थ केयर पाठ्यक्रमों का परिणाम 23 सितंबर 2026 को घोषित किया जाएगा।

इसके बाद आवंटित सीट को ऑनलाइन स्वीकार करने और संबंधित प्रक्रिया पूरी करने के लिए 24 से 28 सितंबर 2026 तक का समय दिया गया है।

 
प्रक्रिया तारीख
तीसरे चरण के लिए पसंद भरने और पंजीकरण की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2026
बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग सीट आवंटन परिणाम 19 सितंबर 2026
बीएससी एलाइड एंड हेल्थ केयर परिणाम 23 सितंबर 2026
आवंटित सीट की ऑनलाइन स्वीकृति 24 से 28 सितंबर 2026

 

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सीटों का आवंटन किस आधार पर होगा?

सीट आवंटन अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा की मेरिट और रैंक के आधार पर किया जाएगा। एम्स ने ओपन राउंड के लिए रिक्त सीटों की जानकारी भी जारी की है। हालांकि, ऑनलाइन सीट आवंटन के समय सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता है।

मूल प्रमाणपत्रों का रखना होगा ध्यान

जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित होगी, उन्हें प्रवेश के समय संबंधित मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए।

आरक्षित वर्ग से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी महत्वपूर्ण होगा। उपलब्ध नियमों के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी के अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाणपत्र का सत्यापन नहीं होता है, तो उसकी रैंक सामान्य वर्ग की कटऑफ के भीतर होने पर उसे सामान्य वर्ग के तहत माना जा सकता है।

किस क्रम में आवंटित होंगी सीटें?

सीट आवंटन में पहले अनारक्षित वर्ग, इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा।

यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कोई सीट खाली रह जाती है तो उसे नियमों के अनुसार अनारक्षित वर्ग में स्थानांतरित कर मेरिट के आधार पर भरा जा सकता है। इसी तरह खाली रह गई अन्य पिछड़ा वर्ग की सीट भी अनारक्षित वर्ग में जा सकती है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की खाली सीटों के लिए भी निर्धारित नियम लागू होंगे। एक श्रेणी की खाली सीट दूसरी संबंधित आरक्षित श्रेणी में स्थानांतरित किए जाने के बाद भी बचती है तो उसे नियमों के अनुसार अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर दिया जा सकता है।

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