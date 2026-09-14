एम्स: बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के ओपन राउंड की तारीखें जारी, 16 सितंबर तक भरें पसंद; जानें पूरा कार्यक्रम

किस क्रम में आवंटित होंगी सीटें?

सीट आवंटन में पहले अनारक्षित वर्ग, इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा।



यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कोई सीट खाली रह जाती है तो उसे नियमों के अनुसार अनारक्षित वर्ग में स्थानांतरित कर मेरिट के आधार पर भरा जा सकता है। इसी तरह खाली रह गई अन्य पिछड़ा वर्ग की सीट भी अनारक्षित वर्ग में जा सकती है।



अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की खाली सीटों के लिए भी निर्धारित नियम लागू होंगे। एक श्रेणी की खाली सीट दूसरी संबंधित आरक्षित श्रेणी में स्थानांतरित किए जाने के बाद भी बचती है तो उसे नियमों के अनुसार अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर दिया जा सकता है।