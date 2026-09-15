स्टूडेंट्स: कॉलेज छात्रों की देखभाल के लिए मिल रही किराये की मां, 1.5 लाख रुपये सालाना में पेरेंटिंग पैकेज

सेंट लुइस (मिसौरी)/न्यूयॉर्क। अमेरिका के बड़े कॉलेजों में आजकल एक नया ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें अमीर बच्चों के माता-पिता किराये की मांओं की सेवाएं ले रहे हैं। ताकि हॉस्टल में रहने वाले उनके बच्चों को कोई दिक्कत न हो। माइंडीनोज, बामा मामा और कैंपस मॉम जैसी सेवाएं सालाना 1.5 लाख रुपये के पैकेज तक में उपलब्ध हैं। इसमें स्थानीय महिलाएं बच्चों का कमरा साफ करने, कपड़े धोने, जरूरत पड़ने पर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने जैसी सुविधाएं देकर कॉलेज छात्रों को मां की कमी महसूस नहीं होने देतीं।

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किराये पर बच्चों पर लाड़-प्यार लुटाने वाली मांएं उपलब्ध कराने वाले स्टार्टअप्स अमेरिका के दर्जनों बड़े कैंपस तक फैल चुके हैं। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ माइंडीनोज अब यूसीएलए, नॉर्थवेस्टर्न और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थानों में सेवाएं दे रहा है। इन सेवाओं का सालाना खर्च 525 डॉलर (लगभग 50,000 रुपये) से शुरू होकर व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से 1,600 डॉलर (करीब 1.52 लाख रुपये) तक होता है। हालांकि, समाजशास्त्री इस नए ट्रेंड पर चिंता जताते हुए कह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा लाड़-प्यार बच्चों को अपंग बना रहा है।