डीयू चुनाव: डूसू पर काबिज होने की तैयारी, एनएसयूआई ने घोषणा पत्र में किए 19 वादे; 24 घंटे लाइब्रेरी का भी वादा

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का किला फतह करने के लिए एनएसयूआई ने इस बार छात्रों को किफायती आवास और रियायती मेट्रो पास से लेकर चौबीस घंटे लाइब्रेरी और कैंटीन में स्वच्छ खाना-पानी की सुविधा देने पर दावा किया है। डूसू में वापसी के लिए संगठन ने कैंपस में मूलभूत सुविधाओं, महिला सुरक्षा, कैंपस में शांति पर भी फोकस किया है।

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क्या हुआ तेरा वादा... से प्रशासन को घेरा

एनएसयूआई ने डूसू चुनाव के लिए सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। एकाउंटेबल डीयू, एकाउंटेबल डूसू नाम से जारी घोषणा पत्र में छात्र कल्याण, शिक्षा, सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और रोजगार से जुड़े 19 मुद्दों को शामिल किया है।एनएसयूआई मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ की मौजूदगी में घोषणापत्र जारी किया गया। इस दौरान डूसू चुनाव में संगठन के चारों उम्मीदवार मौजूद रहे। घोषणापत्र में छात्रों के लिए किफायती मेट्रो पास की व्यवस्था और पीजी व किराये के मकानों के लिए सत्यापित डीयू पोर्टल बनाने का वादा किया गया है। फीस का वित्तीय बोझ कम करने के लिए बनाने का वादा किया गया है। फीस का वित्तीय बोझ कम करने के लिए

घोषणापत्र के साथ एनएसयूआई ने क्या हुआ तेरा वादा नाम से अभियान भी शुरू किया। इसमें सुरक्षित और किफायती छात्रावासों की कमी, मेट्रो पास की लंबित मांग, कैंपस सुविधाओं की स्थिति, छात्र अभिव्यक्ति और प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ व्यवहार जैसे मुद्दों पर विश्वविद्यालय प्रशासन से सवाल किए गए हैं।