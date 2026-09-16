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Hindi News ›   Education ›   NTA Exam Calendar 2026-27: UGC NET, JEE Main, CUET PG Dates Announced

एनटीए ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर: 22 जनवरी से जेईई मेन, सीयूईटी पीजी 1 मार्च से; देखें कब होगी कौन सी परीक्षा

Wed, 16 Sep 2026 08:59 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 16 Sep 2026 08:59 PM IST
सार

NTA Exam Calendar 2026-27: एनटीए ने दिसंबर 2026 से मार्च 2027 तक होने वाली प्रमुख परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। इसमें यूजीसी नेट, जेईई मेन, सीमैट और सीयूईटी पीजी समेत कई परीक्षाओं की प्रस्तावित तारीखें शामिल हैं।
 

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NTA Exam Calendar 2026-27: UGC NET, JEE Main, CUET PG Dates Announced
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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NTA Exam Calendar 2026-27: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने दिसंबर 2026 से मार्च 2027 के परीक्षा चक्र के लिए आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इसमें विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की प्रस्तावित तारीखें दी गई हैं। इस कैलेंडर का उद्देश्य विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों और शैक्षणिक संस्थानों को आगामी परीक्षाओं की संभावित समयसीमा की जानकारी देना है, ताकि वे अपनी पढ़ाई और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की पहले से तैयारी कर सकें।

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हालांकि, एनटीए ने स्पष्ट किया है कि कैलेंडर में दी गई तारीखें प्रस्तावित और अस्थायी हैं। इनमें प्रशासनिक, शैक्षणिक, कानूनी, लॉजिस्टिक या अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण बदलाव किया जा सकता है।

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एक नजर में एनटीए का परीक्षा कैलेंडर

परीक्षा प्रस्तावित तारीख
राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज 6 दिसंबर 2026
SWAYAM 8 से 12 दिसंबर 2026
राष्ट्रीय सैन्य स्कूल 13 दिसंबर 2026
यूजीसी नेट दिसंबर चक्र 14 से 19 दिसंबर 2026
संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट 20 से 21 दिसंबर 2026
आर्मी कैडेट्स कॉलेज 4 जनवरी 2027
श्रेेष्ठा (नेट्स) 10 जनवरी 2027
निफ्ट प्रवेश परीक्षा 10 जनवरी 2027
जेईई मेन सत्र-1 22-24 और 28-30 जनवरी 2027
अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 31 जनवरी 2027
सीमैट 7 फरवरी 2027
एनआईटीटीटी भाग-1 26-27 फरवरी 2027
सीयूईटी पीजी 1-5, 8, 12-20 और 24-25 मार्च 2027
एनआईटीटीटी भाग-2 5 और 7 मार्च 2027

दिसंबर में होंगी यूजीसी नेट और जेआरएफ से जुड़ी परीक्षाएं

दिसंबर 2026 में कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (RIMC) की परीक्षा 6 दिसंबर को होगी। इसके बाद 8 से 12 दिसंबर तक SWAYAM परीक्षा प्रस्तावित है।

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राष्ट्रीय सैन्य स्कूलों की परीक्षा 13 दिसंबर को होगी।

यूजीसी नेट दिसंबर चक्र की परीक्षा 14 से 19 दिसंबर 2026 तक प्रस्तावित है। इसके लिए 20 और 21 दिसंबर को अतिरिक्त समय यानी बफर अवधि रखी गई है। संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर चक्र की परीक्षा 20 और 21 दिसंबर को प्रस्तावित है।

जनवरी में जेईई मेन और निफ्ट प्रवेश परीक्षा

जनवरी 2027 में भी कई बड़ी परीक्षाएं होंगी।

  • आर्मी कैडेट्स कॉलेज की परीक्षा 4 जनवरी को प्रस्तावित है।
  • श्रेष्ठा (नेट्स) की परीक्षा 10 जनवरी को होगी। इसी दिन निफ्ट प्रवेश परीक्षा भी प्रस्तावित है।
  • इसके बाद इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जेईई मेन 2027 सत्र-1 की परीक्षा 22 से 24 जनवरी और 28 से 30 जनवरी के बीच प्रस्तावित है। 31 जनवरी को इसके लिए बफर अवधि रखी गई है।
  • अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 31 जनवरी को प्रस्तावित है।

 

फरवरी में सीमैट समेत ये परीक्षाएं

फरवरी 2027 में सामान्य प्रबंधन प्रवेश परीक्षा (सीमैट) 7 फरवरी को प्रस्तावित है।
इसके बाद राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण पहल (एनआईटीटीटी) के पहले भाग की परीक्षा 26 और 27 फरवरी को होगी।

मार्च में सीयूईटी पीजी की परीक्षा

मार्च 2027 में सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर (सीयूईटी पीजी) प्रस्तावित है। इसकी परीक्षा 1 से 5 मार्च, 8 मार्च और 12 से 20 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। इसके अलावा 24 और 25 मार्च को भी परीक्षा प्रस्तावित है।सीयूईटी पीजी के लिए 30 और 31 मार्च को बफर अवधि रखी गई है। एनआईटीटीटी भाग-2 की परीक्षा 5 और 7 मार्च को प्रस्तावित है।

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