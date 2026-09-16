एनटीए ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर: 22 जनवरी से जेईई मेन, सीयूईटी पीजी 1 मार्च से; देखें कब होगी कौन सी परीक्षा

राष्ट्रीय सैन्य स्कूलों की परीक्षा 13 दिसंबर को होगी।

यूजीसी नेट दिसंबर चक्र की परीक्षा 14 से 19 दिसंबर 2026 तक प्रस्तावित है। इसके लिए 20 और 21 दिसंबर को अतिरिक्त समय यानी बफर अवधि रखी गई है। संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर चक्र की परीक्षा 20 और 21 दिसंबर को प्रस्तावित है।

जनवरी में जेईई मेन और निफ्ट प्रवेश परीक्षा

जनवरी 2027 में भी कई बड़ी परीक्षाएं होंगी।

आर्मी कैडेट्स कॉलेज की परीक्षा 4 जनवरी को प्रस्तावित है।

श्रेष्ठा (नेट्स) की परीक्षा 10 जनवरी को होगी। इसी दिन निफ्ट प्रवेश परीक्षा भी प्रस्तावित है।

इसके बाद इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जेईई मेन 2027 सत्र-1 की परीक्षा 22 से 24 जनवरी और 28 से 30 जनवरी के बीच प्रस्तावित है। 31 जनवरी को इसके लिए बफर अवधि रखी गई है।

अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 31 जनवरी को प्रस्तावित है।

फरवरी में सीमैट समेत ये परीक्षाएं

फरवरी 2027 में सामान्य प्रबंधन प्रवेश परीक्षा (सीमैट) 7 फरवरी को प्रस्तावित है।

इसके बाद राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण पहल (एनआईटीटीटी) के पहले भाग की परीक्षा 26 और 27 फरवरी को होगी।

मार्च में सीयूईटी पीजी की परीक्षा

मार्च 2027 में सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर (सीयूईटी पीजी) प्रस्तावित है। इसकी परीक्षा 1 से 5 मार्च, 8 मार्च और 12 से 20 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। इसके अलावा 24 और 25 मार्च को भी परीक्षा प्रस्तावित है।सीयूईटी पीजी के लिए 30 और 31 मार्च को बफर अवधि रखी गई है। एनआईटीटीटी भाग-2 की परीक्षा 5 और 7 मार्च को प्रस्तावित है।