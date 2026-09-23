एनएस-आईसीएआर फेलोशिप: कृषि की नई तकनीकों पर रिसर्च का मौका, हर महीने मिलेंगे 2000 डॉलर; जानें क्या है योग्यता

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कृषि और संबद्ध विज्ञान में मास्टर डिग्री धारकों से नेताजी सुभाष (एनएस)-आईसीएआर इंटरनेशनल फेलोशिप-2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह फेलोशिप कृषि क्षेत्र की उभरती और महत्वपूर्ण तकनीकों से जुड़े आईसीएआर के प्राथमिकता वाले शोध क्षेत्रों में पीएचडी करने का अवसर देती है। इसके तहत उम्मीदवार कृषि विश्वविद्यालयों में शोध कर सकेंगे।

आवश्यक योग्यताएं

एनएस-आईसीएआर इंटरनेशनल फेलोशिप के तहत पीएचडी के लिए 30 फेलोशिप दी जाएगी। इसकी अवधि तीन साल होगी। इसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में नई तकनीकों पर शोध के लिए विशेषज्ञ तैयार करना और भारतीय कृषि अनुसंधान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना है। इसके लिए आवेदक के पास कृषि या संबद्ध विज्ञान में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सामान्य उम्मीदवार के कम से कम 6.60 ओजीपीए (10 में से) या 65 प्रतिशत अंक होने चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार की उम्र 35 साल और इन-

विज्ञापन

विदेश में पढ़ाई का मौका

सर्विस उम्मीदवारों की उम्र 40 साल से अधिक नहींहोनी चाहिए।

भारतीय उम्मीदवारों को आईसीएआर की ओर से तय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में पीएचडी करने का मौका मिलेगा। वहीं, विदेशी उम्मीदवार आईसीएआर-एयू प्रणाली के तहत चुने गए भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर सकेंगे। फेलोशिप के तहत फसल विज्ञान, बागवानी, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, पशु विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि इंजीनियरिंग और मत्स्य विज्ञान जैसे क्षेत्रों में शोध किया जा सकता है। इनमें जीनोमिक्स, जीन एडिटिंग, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकें भी शामिल हैं।