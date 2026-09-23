आईआईटी बॉम्बे: शुरू हुईं नियमित कक्षाएं, क्या परिसर में अब भी हो रहा कोई प्रदर्शन, कहां तक पहुंची जांच?

साहिल वाकोडे मामले की जांच अब कौन कर रहा है?

मुंबई पुलिस ने बुधवार को बताया कि आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल रविंद्र वाकोडे की मौत के बाद दर्ज मामले को अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। इसकी निगरानी अपराध शाखा के डीसीपी डिटेक्शन-1 कर रहे हैं।



मुंबई पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि साहिल वाकोडे की मौत के बाद पवई पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। बाद में इसे अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया। मामले को डीसीबी सीआईडी सीआर नंबर 124/2026 के रूप में दर्ज किया गया है।



