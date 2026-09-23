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आईआईटी बॉम्बे: शुरू हुईं नियमित कक्षाएं, क्या परिसर में अब भी हो रहा कोई प्रदर्शन, कहां तक पहुंची जांच?

Wed, 23 Sep 2026 05:21 PM IST
आकाश कुमार एएनआई, मुंबई
एएनआई, मुंबई Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 23 Sep 2026 05:21 PM IST
सार

IIT Bombay: आईआईटी बॉम्बे में नियमित शैक्षणिक गतिविधियां फिर शुरू हो गई हैं। गौरतलब है कि 18 सितंबर को बीटेक छात्र साहिल रविंद्र वाकोडे की मौत के बाद परिसर में छात्रों ने प्रदर्शन किया था, जिससे कक्षाएं अवरूद्ध हो गईं थी। ताजा जानकारी के मुताबिक, परिसर में फिलहाल कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है।
 

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IIT Bombay Classes Resume, No Protests on Campus After Student Sahil Wakode's Death
आईआईटी बॉम्बे छात्र आत्महत्या मामला - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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IIT Bombay: मुंबई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे में नियमित शैक्षणिक गतिविधियां फिर शुरू हो गई हैं। संस्थान के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, नियमित कक्षाएं अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं। परिसर में फिलहाल कोई प्रदर्शन भी नहीं हो रहा है।

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शैक्षणिक गतिविधियों में यह सामान्य स्थिति 18 सितंबर को 20 वर्षीय बीटेक छात्र साहिल रविंद्र वाकोडे की मौत के बाद परिसर में हुए छात्र प्रदर्शनों के कुछ दिन बाद आई है।

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साहिल वाकोडे मामले की जांच अब कौन कर रहा है?

मुंबई पुलिस ने बुधवार को बताया कि आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल रविंद्र वाकोडे की मौत के बाद दर्ज मामले को अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। इसकी निगरानी अपराध शाखा के डीसीपी डिटेक्शन-1 कर रहे हैं।

मुंबई पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि साहिल वाकोडे की मौत के बाद पवई पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। बाद में इसे अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया। मामले को डीसीबी सीआईडी सीआर नंबर 124/2026 के रूप में दर्ज किया गया है।

 

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पुलिस ने जांच को लेकर क्या कहा?

मुंबई पुलिस के अनुसार, जांच एसीपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है और अपराध शाखा के डीसीपी डिटेक्शन-1 इसकी करीबी निगरानी कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच पूरी गंभीरता और निष्पक्षता के साथ की जा रही है। जांच के दौरान सभी संभावित पहलुओं को देखा जा रहा है।

  • पुलिस ने लोगों से मामले को लेकर अटकलें लगाने, गलत जानकारी फैलाने और समय से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने की अपील की है।
  • पुलिस ने मीडिया से भी केवल आधिकारिक माध्यमों से जारी जानकारी के आधार पर खबर देने का अनुरोध किया है।
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प्रोफेसर सूर्यनारायण दूल्ला को लेकर क्या जानकारी सामने आई?

  • मामले में कथित तौर पर मुख्य आरोपी बताए जा रहे प्रोफेसर सूर्यनारायण दूल्ला को अभी तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। 
  • मुंबई अपराध शाखा के एक वरिष्ठ सूत्र के अनुसार, उनका बयान जल्द दर्ज किए जाने की उम्मीद है।

अब किस स्तर पर है जांच प्रक्रिया?

  • जांच अधिकारी फिलहाल मामले की घटनाओं के क्रम को समझने के लिए परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं।
  • सूत्रों के अनुसार, कक्षा, लॉबी और परिसर के अन्य हिस्सों की सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है।
  • इसके अलावा जांच के तहत कई छात्रों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं।
  • जांच अभी जारी है और पुलिस मामले से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
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