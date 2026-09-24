नीट यूजी काउंसलिंग: एमसीसी ने जोड़ीं तीसरे दौर में नई सीटें, इनमें सबसे अधिक किस राज्य में, कब होगा सीट आवंटन?
NEET UG Counselling 2026: नीट यूजी काउंसलिंग के तीसरे चरण की सीट मैट्रिक्स में 183 नई एमबीबीएस और बीडीएस सीटें जोड़ी गई हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 115 सीटें बढ़ी हैं। तीसरे चरण का सीट आवंटन 30 सितंबर को जारी किया जाएगा।
विस्तार
NEET UG Counselling 2026: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के तीसरे चरण की सीट मैट्रिक्स में 183 नई एमबीबीएस और बीडीएस सीटें जोड़ी हैं। ये सीटें महाराष्ट्र, पुडुचेरी, त्रिपुरा, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में जोड़ी गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में बढ़ी हैं।
महाराष्ट्र में कितनी नई सीटें जोड़ी गईं?
महाराष्ट्र में एक मेडिकल कॉलेज और एक डेंटल कॉलेज में कुल 115 नई सीटें जोड़ी गई हैं। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर सरकारी मेडिकल कॉलेज, अहिल्यानगर में एमबीबीएस की 15 सीटें बढ़ी हैं। ये सीटें अखिल भारतीय कोटे के तहत हैं। इन 15 सीटों का वर्गवार विवरण इस प्रकार है:
- बीसी: 4
- ईडब्ल्यू: 1
- ओपी: 7
- एससी: 2
- एसटी: 1
वहीं, दत्ता मेघे डेंटल कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नागपुर में बीडीएस की 100 नई सीटें जोड़ी गई हैं। ये सीटें डीम्ड विश्वविद्यालय श्रेणी के तहत स्व-वित्तपोषित मेरिट सीट कोटे में हैं। सभी 100 सीटें ओपी श्रेणी में हैं।
पुडुचेरी में कितनी एमबीबीएस सीटें बढ़ीं?
- पुडुचेरी में विनायका मिशन्स मेडिकल कॉलेज, कराईकल में एमबीबीएस की 50 नई सीटें जोड़ी गई हैं।
- यह संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय श्रेणी में शामिल है। ये सीटें स्व-वित्तपोषित मेरिट सीट कोटे और ओपी श्रेणी के तहत उपलब्ध हैं।
त्रिपुरा में कितनी सीटें बढ़ीं?
त्रिपुरा के अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की आठ नई सीटें जोड़ी गई हैं। इनमें अखिल भारतीय कोटे के तहत जोड़ी गईं सीटें इस प्रकार हैं:
- बीसी: 2
- ईडब्ल्यू: 1
- ओपी: 3
- एससी: 1
- एसटी: 1
किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटें बढ़ीं?
तीसरे चरण की सीट मैट्रिक्स में नई सीटों का विवरण इस प्रकार है:
|राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|संस्थान
|पाठ्यक्रम
|वर्गवार सीटें
|कुल
|महाराष्ट्र
|पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर सरकारी मेडिकल कॉलेज, अहिल्यानगर
|एमबीबीएस
|बीसी 4, ईडब्ल्यू 1, ओपी 7, एससी 2, एसटी 1
|15
|महाराष्ट्र
|दत्ता मेघे डेंटल कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नागपुर
|बीडीएस
|ओपी 100
|100
|पुडुचेरी
|विनायका मिशन्स मेडिकल कॉलेज, कराईकल
|एमबीबीएस
|ओपी 50
|50
|त्रिपुरा
|अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज
|एमबीबीएस
|बीसी 2, ईडब्ल्यू 1, ओपी 3, एससी 1, एसटी 1
|8
|उत्तराखंड
|लेट जगजीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़
|एमबीबीएस
|बीसी 2, ईडब्ल्यू 1, ओपी 2, ओपी-पीएच 1, एससी 1
|7
|दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
|नर्मदा-आदिवासी मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, सरकारी मेडिकल कॉलेज, सिलवासा
|एमबीबीएस
|बीसी 1, ओपी 1, एससी 1
|3
|कुल
|183
तीसरे चरण का सीट आवंटन कब होगा?
- नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के तीसरे चरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है।
- तीसरे चरण का सीट आवंटन 30 सितंबर 2026 को जारी किया जाएगा।
- नई जोड़ी गई 183 सीटें तीसरे चरण की सीट मैट्रिक्स में शामिल हैं।
नीट यूजी काउंसलिंग के लिए आवेदन कैसे करें?
तीसरे चरण में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी इन चरणों का पालन कर सकते हैं:
- एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- नीट यूजी चिकित्सा काउंसलिंग 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
- नीट यूजी आवेदन से जुड़ी जानकारी के जरिए पंजीकरण करें।
- व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।
- ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क जमा करें और जरूरत होने पर जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- पसंद के पाठ्यक्रम और कॉलेज का चयन करें।
- अपनी पसंद को लॉक करें।
- भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
कमेंट
कमेंट X