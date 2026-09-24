नीट यूजी काउंसलिंग: एमसीसी ने जोड़ीं तीसरे दौर में नई सीटें, इनमें सबसे अधिक किस राज्य में, कब होगा सीट आवंटन?

महाराष्ट्र में कितनी नई सीटें जोड़ी गईं?

महाराष्ट्र में एक मेडिकल कॉलेज और एक डेंटल कॉलेज में कुल 115 नई सीटें जोड़ी गई हैं। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर सरकारी मेडिकल कॉलेज, अहिल्यानगर में एमबीबीएस की 15 सीटें बढ़ी हैं। ये सीटें अखिल भारतीय कोटे के तहत हैं। इन 15 सीटों का वर्गवार विवरण इस प्रकार है:

बीसी: 4

ईडब्ल्यू: 1

ओपी: 7

एससी: 2

एसटी: 1



वहीं, दत्ता मेघे डेंटल कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नागपुर में बीडीएस की 100 नई सीटें जोड़ी गई हैं। ये सीटें डीम्ड विश्वविद्यालय श्रेणी के तहत स्व-वित्तपोषित मेरिट सीट कोटे में हैं। सभी 100 सीटें ओपी श्रेणी में हैं।