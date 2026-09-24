नीट पीजी 2026 रिजल्ट घोषित: करीब 2.66 लाख अभ्यर्थियों को था इंतजार, तय समय से पहले आया परिणाम, ऐसे करें चेक

कब आएगी नीट पीजी की आंसर-की?

रिजल्ट नोटिस में बताया गया है कि नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी 1 अक्तूबर 2026 को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उम्मीदवार अपने लॉगिन डैशबोर्ड के माध्यम से प्रत्येक प्रश्न के लिए प्रश्न आईडी नंबर, सही उत्तर कुंजी आईडी, चिह्नित प्रतिक्रिया आईडी और मूल्यांकन की योजना के अनुसार दिया गया स्कोर देख सकेंगे।



इसके साथ ही बोर्ड ने बताया कि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत स्कोरकार्ड भी 1 अक्तूबर 2026 से उपलब्ध का दिए जाएंगे। अभ्यर्थी एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

