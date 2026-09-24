एनआईडी एडमिशन 2027: डिजाइन कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, सीट और आरक्षण के साथ जान लें सभी जरूरी शर्तें

कैंपस और सीट

एनआईडी के प्रमुख कैंपस अहमदाबाद, गांधीनगर और बंगलूरु में हैं। 2027-28 के लिए इन संस्थानों में बीडेस की विस्तृत सीट संख्या संबंधित संस्थानों द्वारा अधिसूचित की जानी है। नियमित 2.5 वर्षीय पाठ्यक्रम कुल 19 विषयों में संचालित होता है। प्रत्येक विषय में सीटों की संख्या 12 या 19 है।

प्रवेश परीक्षा और रिजल्ट

एनआईडी में प्रवेश डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट (डीएटी) के दो चरणों, प्रिलिम्स और मेन्स के माध्यम से होता है। डीएटी प्रिलिम्स 20 दिसंबर, 2026 को आयोजित होगी और एडमिट कार्ड 10 दिसंबर से उपलब्ध होंगे। एमडेस प्रिलिम्स का रिजल्ट 16 फरवरी, 2027, जबकि बीडेस का रिजल्ट 16 मार्च, 2027 को घोषित किया जाएगा।

यह टेस्ट दो चरणों, प्रिलिम्स और मेन्स के माध्यम से होता है।

डीएटी प्रिलिम्स 20 दिसंबर, 2026 को आयोजित होगी।

डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए निबंध और कॉम्प्रिहेंशन लिखने का अभ्यास करें।

आवेदन की अंतिम तारीख

आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर, 2026 रात 11:59 बजे है। आवेदन में सुधार के लिए विंडो एक से तीन दिसंबर, 2026 तक खुली रहेगी। आवेदन एनआईडी के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल admissions.nid.edu पर ऑनलाइन किए जाएंगे। डिजाइन में पीएचडी, 2027 के लिए आवेदन एक अक्तूबर, 2026 तक किए जा सकते हैं। पीएचडी कार्यक्रम जनवरी 2027 से शुरू होगा। डिजाइन तथा संबद्ध क्षेत्रों में गहन शोध के लिए फुल-टाइम और पार्ट-टाइम विकल्प उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को पात्रता, सीटों, आरक्षण, परीक्षा तथा आवश्यक दस्तावेजों से जुड़ी शर्तों की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए।