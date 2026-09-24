बीएसईबी एसटीईटी 2026: बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कब जारी होगा डमी प्रवेश पत्र? आयोग ने बताई तारीख
बिहार एसटीईटी 2026 के लिए डमी प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख घोषित कर दी गई है। उम्मीदवार 25 सितंबर से डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और 30 सितंबर तक इसमें सुधार कर पाएंगे।
विस्तार
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने STET 2026 के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख घोषित कर दी है। उम्मीदवारों का डमी एडमिट कार्ड 25 सितंबर 2026 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
30 सितंबर तक कर सकेंगे सुधार
STET 2026 के डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने और उसमें सुधार करने की प्रक्रिया 25 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। उम्मीदवार डमी एडमिट कार्ड में दर्ज अपनी जानकारी ध्यान से जांच लें। किसी विवरण में गलती होने पर निर्धारित अवधि के दौरान ऑनलाइन सुधार किया जा सकेगा। यदि श्रेणी से जुड़ी जानकारी में बदलाव के कारण अतिरिक्त शुल्क देना होगा, तो उम्मीदवारों को 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन शुल्क भी जमा करना होगा। वहीं, ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 22 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी।
वर्ग के अनुसार अलग-अलग होंगे न्यूनतम अंक
बिहार STET 2026 में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। वहीं, पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 45.5 प्रतिशत और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 प्रतिशत अंक जरूरी हैं।
एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी देख सकते हैं।
क्या है परीक्षा पैटर्न?
बिहार एसटीईटी 2026 परीक्षा में कुल 150 अंक होंगे। इसमें 100 अंक विशिष्ट विषय से जुड़े सवालों के लिए और 50 अंक शिक्षण योग्यता एवं अन्य दक्षताओं के लिए निर्धारित हैं। परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र को हल करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा।
गलत उत्तर देने पर कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। परीक्षा अलग-अलग शिफ्ट में होने के कारण सभी उम्मीदवारों के अंकों को सामान्य प्रक्रिया से बराबर किया जाएगा।
एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in पर जाएं।
- यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर STET डमी एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
- डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसमें दर्ज सभी जानकारी ध्यान से जांच लें।
- किसी जानकारी में गलती होने पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन सुधार कर दें।
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