बीएसईबी एसटीईटी 2026: बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कब जारी होगा डमी प्रवेश पत्र? आयोग ने बताई तारीख

वर्ग के अनुसार अलग-अलग होंगे न्यूनतम अंक

बिहार STET 2026 में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। वहीं, पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 45.5 प्रतिशत और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 प्रतिशत अंक जरूरी हैं।



एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी देख सकते हैं।

क्या है परीक्षा पैटर्न?

बिहार एसटीईटी 2026 परीक्षा में कुल 150 अंक होंगे। इसमें 100 अंक विशिष्ट विषय से जुड़े सवालों के लिए और 50 अंक शिक्षण योग्यता एवं अन्य दक्षताओं के लिए निर्धारित हैं। परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र को हल करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा।



गलत उत्तर देने पर कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। परीक्षा अलग-अलग शिफ्ट में होने के कारण सभी उम्मीदवारों के अंकों को सामान्य प्रक्रिया से बराबर किया जाएगा।

एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड?