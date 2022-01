{"_id":"61d3e8f3bcb77750a47d91be","slug":"neet-pg-counselling-supreme-court-agrees-to-hear-matter-related-to-ews-quota-in-connection-with-neet-pg-admissions-on-wednesday","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"NEET PG Counselling: सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी काउंसलिंग मामले में जल्द सुनवाई को राजी, ईडब्ल्यूएस कोटा पर कल होगी सुनवाई","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

NEET PG Counselling: सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी काउंसलिंग मामले में जल्द सुनवाई को राजी, ईडब्ल्यूएस कोटा पर कल होगी सुनवाई

Updated Tue, 04 Jan 2022

सार Supreme Court agrees to hear matter related to EWS quota in connection with NEET-PG Admissions: केंद्र द्वारा मामले में तत्काल सुनवाई की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट बुधवार को NEET-PG प्रवेश के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।

