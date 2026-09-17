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Hindi News ›   Education ›   Supreme Court to Hear Pleas Challenging CBSE's Three-Language Policy from July

सीबीएसई: कक्षा 9वीं में तीन भाषाएं अनिवार्य करने वाली नीति को चुनौती, जुलाई से सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

Thu, 17 Sep 2026 10:42 AM IST
शाहीन परवीन पीटीआई
पीटीआई Published by: शाहीन परवीन Updated Thu, 17 Sep 2026 10:42 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई की उस नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जुलाई से सुनवाई करेगा, जिसमें कक्षा 9 के छात्रों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है।

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Supreme Court to Hear Pleas Challenging CBSE's Three-Language Policy from July
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट 1 जुलाई से उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की नई भाषा नीति को चुनौती दी गई है। इस नीति के तहत कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं शामिल होना जरूरी है।

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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह व्यवस्था छात्रों और स्कूलों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती है तथा कुछ राज्यों की भाषा नीतियों से भी टकरा सकती है। वहीं, CBSE का कहना है कि नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप यह कदम भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और बहुभाषी शिक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट अब 1 जुलाई से मामले की सुनवाई कर याचिकाओं में उठाए गए विभिन्न संवैधानिक और शैक्षणिक मुद्दों पर विचार करेगा।

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