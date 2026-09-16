बिहार बोर्ड: 10वीं-12वीं का परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी, स्कूलों को मिला अतिरिक्त समय, अब इस दिन तक मौका
Bihar Board Exam 2027: बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2027 के ऑनलाइन फॉर्म और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। स्कूल अब 30 सितंबर तक पात्र विद्यार्थियों की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
विस्तार
Bihar Board Exam 2027: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब संबद्ध स्कूलों के प्रमुख 30 सितंबर 2026 तक विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे।
पहले परीक्षा फॉर्म भरने और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 17 सितंबर 2026 निर्धारित की गई थी। अब बोर्ड ने स्कूलों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है।
बिहार बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से की गई घोषणा के अनुसार, संबद्ध शिक्षण संस्थानों के प्रमुख इस बढ़ी हुई समयसीमा के भीतर इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले पात्र विद्यार्थियों के फॉर्म भर सकते हैं।
10वीं और 12वीं के लिए अलग-अलग पोर्टल
बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अलग-अलग ऑनलाइन पोर्टल निर्धारित किए हैं। स्कूल प्रमुख संबंधित कक्षा के पोर्टल पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
- इंटरमीडिएट यानी 12वीं के लिए: intermediate.biharboardonline.com
- मैट्रिक यानी 10वीं के लिए: exam.biharboardonline.org
स्कूलों को निर्धारित पोर्टल के माध्यम से 30 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भरने के साथ ही निर्धारित परीक्षा शुल्क भी जमा करना होगा।
30 सितंबर के बाद नहीं मिलेगा यह अतिरिक्त मौका
बोर्ड ने पहले 17 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भरने की समयसीमा तय की थी। अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। ऐसे में स्कूलों के पास पात्र विद्यार्थियों की परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय है। स्कूल प्रमुखों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और तय समयसीमा के भीतर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर लें।
ऑफलाइन होगी बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा
बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2027 ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। परीक्षा पारंपरिक पेन-पेपर मोड में होगी। इसके लिए राज्य में निर्धारित परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। हालांकि, बोर्ड ने अभी मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 की विस्तृत तारीखें जारी नहीं की हैं।
बाद में जारी होगी विषयवार परीक्षा तारीख
बिहार बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा की विस्तृत समय सारिणी अलग-अलग जारी किए जाने की उम्मीद है। तारीखें जारी होने के बाद विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय की परीक्षा की तारीख और परीक्षा से जुड़े अन्य जरूरी निर्देशों की जानकारी मिल सकेगी।
फिलहाल विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया से जुड़ी बढ़ी हुई समयसीमा पर ध्यान देना होगा। स्कूल अब 30 सितंबर 2026 तक पात्र विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं।
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