फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   Bihar Board Exam 2027: Class 10, 12 Form Deadline Extended to September 30

बिहार बोर्ड: 10वीं-12वीं का परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी, स्कूलों को मिला अतिरिक्त समय, अब इस दिन तक मौका

Wed, 16 Sep 2026 08:51 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 16 Sep 2026 08:51 PM IST
सार

Bihar Board Exam 2027: बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2027 के ऑनलाइन फॉर्म और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। स्कूल अब 30 सितंबर तक पात्र विद्यार्थियों की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
 

विज्ञापन
Bihar Board Exam 2027: Class 10, 12 Form Deadline Extended to September 30
बिहार बोर्ड - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

Bihar Board Exam 2027: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब संबद्ध स्कूलों के प्रमुख 30 सितंबर 2026 तक विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे।

विज्ञापन


पहले परीक्षा फॉर्म भरने और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 17 सितंबर 2026 निर्धारित की गई थी। अब बोर्ड ने स्कूलों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है।
विज्ञापन


बिहार बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से की गई घोषणा के अनुसार, संबद्ध शिक्षण संस्थानों के प्रमुख इस बढ़ी हुई समयसीमा के भीतर इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले पात्र विद्यार्थियों के फॉर्म भर सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

10वीं और 12वीं के लिए अलग-अलग पोर्टल

बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अलग-अलग ऑनलाइन पोर्टल निर्धारित किए हैं। स्कूल प्रमुख संबंधित कक्षा के पोर्टल पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

  • इंटरमीडिएट यानी 12वीं के लिए: intermediate.biharboardonline.com
  • मैट्रिक यानी 10वीं के लिए: exam.biharboardonline.org


स्कूलों को निर्धारित पोर्टल के माध्यम से 30 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भरने के साथ ही निर्धारित परीक्षा शुल्क भी जमा करना होगा।

30 सितंबर के बाद नहीं मिलेगा यह अतिरिक्त मौका

बोर्ड ने पहले 17 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भरने की समयसीमा तय की थी। अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। ऐसे में स्कूलों के पास पात्र विद्यार्थियों की परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय है। स्कूल प्रमुखों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और तय समयसीमा के भीतर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर लें।

ऑफलाइन होगी बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा

बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2027 ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। परीक्षा पारंपरिक पेन-पेपर मोड में होगी। इसके लिए राज्य में निर्धारित परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। हालांकि, बोर्ड ने अभी मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 की विस्तृत तारीखें जारी नहीं की हैं।

बाद में जारी होगी विषयवार परीक्षा तारीख

बिहार बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा की विस्तृत समय सारिणी अलग-अलग जारी किए जाने की उम्मीद है। तारीखें जारी होने के बाद विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय की परीक्षा की तारीख और परीक्षा से जुड़े अन्य जरूरी निर्देशों की जानकारी मिल सकेगी।

फिलहाल विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया से जुड़ी बढ़ी हुई समयसीमा पर ध्यान देना होगा। स्कूल अब 30 सितंबर 2026 तक पात्र विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed