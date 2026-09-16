बिहार बोर्ड: 10वीं-12वीं का परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी, स्कूलों को मिला अतिरिक्त समय, अब इस दिन तक मौका

Bihar Board Exam 2027: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब संबद्ध स्कूलों के प्रमुख 30 सितंबर 2026 तक विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे।

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पहले परीक्षा फॉर्म भरने और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 17 सितंबर 2026 निर्धारित की गई थी। अब बोर्ड ने स्कूलों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। विज्ञापन



बिहार बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से की गई घोषणा के अनुसार, संबद्ध शिक्षण संस्थानों के प्रमुख इस बढ़ी हुई समयसीमा के भीतर इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले पात्र विद्यार्थियों के फॉर्म भर सकते हैं। पहले परीक्षा फॉर्म भरने और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 17 सितंबर 2026 निर्धारित की गई थी। अब बोर्ड ने स्कूलों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है।बिहार बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से की गई घोषणा के अनुसार, संबद्ध शिक्षण संस्थानों के प्रमुख इस बढ़ी हुई समयसीमा के भीतर इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले पात्र विद्यार्थियों के फॉर्म भर सकते हैं।

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