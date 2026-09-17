एनआईओएस: बीएड डिग्री वाले शिक्षकों के लिए जरूरी खबर, शुरू हुआ छह माह का ब्रिज कोर्स, देशभर से मिले इतने आवेदन

B.Ed Teachers Bridge Course 2026: प्राथमिक स्कूलों में बीएड के आधार पर चयनित सहायक अध्यापकों के लिए छह माह के अनिवार्य ब्रिज कोर्स का औपचारिक शुभारंभ बुधवार को नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी शुरुआत की।

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यह विशेष पाठ्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कराया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्य इस पाठ्यक्रम को कराने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) को दी गई है।