क्यूएस रैंकिंग: आईआईएम बंगलूरू देश का टॉप एमबीए संस्थान, शीर्ष 100 में भारत के तीन आईआईएम, लेकिन रैंकिंग गिरी

कितने भारतीय संस्थानों की रैंकिंग नीचे गई?

रैंकिंग में शामिल भारत के 14 ऐसे एमबीए संस्थान हैं, जो पिछले साल भी सूची में थे। इनमें से आठ संस्थान निचली रैंक या बैंड में चले गए, जबकि छह ने अपनी प्रकाशित रैंक या बैंड बरकरार रखा। कोई भी संस्थान ऊपर नहीं गया।



क्यूएस के अध्यक्ष नुंजियो क्वाक्वेरेली ने कहा, "क्यूएस ग्लोबल एमबीए और बिजनेस मास्टर्स रैंकिंग 2027 से पता चलता है कि अधिक भारतीय बिजनेस स्कूल अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस साल देश से पांच नई प्रविष्टियां हुई हैं। हालांकि, एमबीए बाजार बदल रहा है और संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।"



उन्होंने आगे कहा, "भारतीय संस्थानों के लिए इस साल वैश्विक संस्थान निवेश पर रिटर्न और उद्यमिता तथा पूर्व छात्रों के परिणाम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनसे आगे निकल रहे हैं।"



क्वाक्वेरेली ने कहा, "जबकि 2027 में भारत की 10 प्रविष्टियों में विचार नेतृत्व के क्षेत्र में सुधार हुआ है, यह महत्वपूर्ण है कि संस्थान एमबीए छात्रों की जरूरतों को पूरा करते रहें और उन्हें अपने करियर के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करें। विशेषीकृत बिजनेस मास्टर रैंकिंग में भी वैश्विक संस्थान लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।"