नीट पीजी 2026: परिणाम तो आ गया, लेकिन उत्तर कुंजी कब आएगी? एनबीएमएस ने बता दी तारीख, साथ ही आएगा स्कोरकार्ड

NBEMS NEET PG 2026 Result and Answer Key Date OUT: नीट पीजी 2026 का परिणाम जारी होने के बाद अब अभ्यर्थियों की नजर आंसर-की और स्कोरकार्ड पर है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने इन दोनों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। एनबीईएमएस के अनुसार, नीट पीजी 2026 की आंसर-की भी जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

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