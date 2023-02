PARAKH: जल्द मिलेगा पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक; परख की स्थापना के लिए एनसीईआरटी ने ईटीएस को साथ जोड़ा

{"_id":"63e24c2e5e0a2d66e33870ba","slug":"ncert-gets-ets-on-board-for-establishing-india-s-first-national-assessment-regulator-parakh-2023-02-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"PARAKH: जल्द मिलेगा पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक; परख की स्थापना के लिए एनसीईआरटी ने ईटीएस को साथ जोड़ा","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

India's First National Assessment Regulator PARAKH on the Way: एनसीईआरटी ने एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस (ETS) के साथ भागीदारी की है, जो भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक - परख की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है। ईटीएस अभी देश में TOEFL, TOEIC और GRE जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने पिछले महीने ही परख (PARAKH) को अधिसूचित किया था।

परफोर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट (PARAKH) देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा-निर्देश स्थापित करने पर काम करेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 में उल्लेखित एक सुधार के तहत विभिन्न राज्य बोर्डों के साथ नामांकित छात्रों के स्कोर में असमानता को दूर करने में मदद के लिए नियामक सभी बोर्डों के लिए मूल्यांकन दिशा-निर्देश स्थापित करेगा।

एनसीईआरटी के शैक्षणिक सर्वेक्षण प्रभाग की प्रमुख प्रो इंद्राणी भादुड़ी ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनिवार्य रूप से परख की स्थापना की प्रक्रिया में और इस प्रयास में तकनीकी भागीदार के रूप में ईटीएस को साथ पाकर खुश है। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की उनकी समझ देश के विभिन्न स्कूल बोर्डों में इन पहलुओं को मानकीकृत करने में एक बड़ी संपत्ति होगी, जिससे शिक्षण-अधिगम और मूल्यांकन प्रथाओं में गुणवत्ता, निरंतरता और एकरूपता की दिशा में मार्ग प्रशस्त होगा।





प्रो भादुड़ी ने कहा कि एनसीईआरटी में हम ईटीएस के साथ साझेदारी करने और सीखने के आकलन में शैक्षणिक अनुसंधान में उनकी काफी विशेषज्ञता को तैनात करने के लिए उत्साहित हैं और देश में शिक्षार्थियों, शिक्षकों और शैक्षिक वितरण प्रणाली को लाभान्वित करते हुए स्कूली शिक्षा के सभी पहलुओं की बेहतरी के लिए इसका लाभ उठा पाने की उम्मीद और प्रयास है। ETS दुनिया भर में 9,000 से अधिक स्थानों पर 200 से अधिक देशों में - TOEFL, TOEIC, GRE परीक्षण और द प्रैक्सिस सीरीज आकलन सहित - सालाना लाखों टेस्ट का संचालन करके स्कोर तैयार करता है।





वहीं, ईटीएस के सीईओ अमित सेवक ने कहा कि परख पहल एक वैश्विक मॉडल के रूप में काम करेगी कि कैसे उच्च गुणवत्ता वाले छात्र परिणाम देने, उन्नत शिक्षा देने और लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विश्व स्तरीय मूल्यांकन और शिक्षण प्रणाली का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि हम नवाचार और गुणवत्ता मूल्यांकन विशेषज्ञता के माध्यम से सीखने के भविष्य के निर्माण में एनसीईआरटी के साथ काम करने के लिए तत्पर हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वैश्विक शिक्षा में भारत एक पावरहाउस बन गया है।