कंप्लीट एग्जाम पैटर्न: सीटेट परीक्षा में करीब दो महीने बाकी, पेपर-1 और 2 में किन विषयों से आएंगे प्रश्न?

सीटेट पास करने के लिए कितने अंक जरूरी?

सीटेट में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी को टीईटी पास माना जाएगा। स्कूल प्रबंधन अपनी मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों आदि को अंकों में छूट देने पर विचार कर सकते हैं।



सीटेट पास करना शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की गारंटी नहीं देता। यह नियुक्ति के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों में से एक है। हालांकि स्कूल प्रबंधन भर्ती प्रक्रिया में सीटेट अंकों को महत्व दे सकते हैं।