एमबीओएसई: मेघालय बोर्ड 10वीं का टाइमटेबल जारी, चार दिसंबर से शुरू होंगी परीक्षाएं; यहां देखें पूरा शेड्यूल
मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 10वीं परीक्षा 2026-27 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड परीक्षाएं 4 दिसंबर से शुरू होकर 16 दिसंबर 2026 तक चलेंगी। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा टाइमटेबल देख सकते हैं।
विस्तार
मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (MBOSE) ने कक्षा 10वीं (SSLC) परीक्षा 2026-27 का टाइमटेबल जारी कर दिया है। बोर्ड की थ्योरी परीक्षाएं 4 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 16 दिसंबर 2026 तक चलेंगी। परीक्षा का पहला पेपर अंग्रेजी का 4 दिसंबर को और विज्ञान का पेपर 7 दिसंबर को होगा।
व्यावसायिक विषयों को छोड़कर सभी परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएंगी। वहीं, व्यावसायिक विषयों की थ्योरी परीक्षा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक होगी।
कब से होंगीं परीक्षाएं?
|तारीख
|दिन
|विषय
|समय
|04-12-2026
|शुक्रवार
|अंग्रेजी
|सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
|07-12-2026
|सोमवार
|विज्ञान
|सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
|09-12-2026
|बुधवार
|भारतीय भाषाएं/अतिरिक्त अंग्रेजी
|सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
|11-12-2026
|शुक्रवार
|स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा/कंप्यूटर विज्ञान/व्यावसायिक विषय
|सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
|14-12-2026
|सोमवार
|सामाजिक विज्ञान
|सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
|16-12-2026
|बुधवार
|गणित/विशेष गणित
|सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
भारतीय भाषाओं और वोकेशनल विषयों की सूची
परीक्षा में भारतीय भाषाओं के तहत गारो, खासी, हिंदी, बंगाली, असमिया, नेपाली, उर्दू और मिजो विषय शामिल हैं। वोकेशनल विषयों में ब्यूटी और वेलनेस, टूरिज्म, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, ITES, अपैरल, प्लंबिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेलीकॉम, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल रिपेयर शामिल हैं। ये वोकेशनल विषय कंप्यूटर साइंस या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की जगह पर होंगे।
परीक्षा हॉल में प्रवेश का समय क्या?
परीक्षा हॉल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। प्रश्न पत्र 9:45 बजे और उत्तर पुस्तिकाएं 9:50 बजे दी जाएंगी। छात्रों को सुबह 10 बजे से लिखना शुरू करना होगा। वोकेशनल विषयों की थ्योरी परीक्षा केवल एक घंटे की होगी और यह सुबह 10 बजे से 11 बजे तक चलेगी। किसी अप्रत्याशित स्थिति या राज्य/केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण घोषणा के कारण जरूरत पड़ने पर परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है।
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