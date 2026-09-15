एमबीओएसई: मेघालय बोर्ड 10वीं का टाइमटेबल जारी, चार दिसंबर से शुरू होंगी परीक्षाएं; यहां देखें पूरा शेड्यूल

भारतीय भाषाओं और वोकेशनल विषयों की सूची

परीक्षा में भारतीय भाषाओं के तहत गारो, खासी, हिंदी, बंगाली, असमिया, नेपाली, उर्दू और मिजो विषय शामिल हैं। वोकेशनल विषयों में ब्यूटी और वेलनेस, टूरिज्म, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, ITES, अपैरल, प्लंबिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेलीकॉम, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल रिपेयर शामिल हैं। ये वोकेशनल विषय कंप्यूटर साइंस या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की जगह पर होंगे।

परीक्षा हॉल में प्रवेश का समय क्या?

परीक्षा हॉल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। प्रश्न पत्र 9:45 बजे और उत्तर पुस्तिकाएं 9:50 बजे दी जाएंगी। छात्रों को सुबह 10 बजे से लिखना शुरू करना होगा। वोकेशनल विषयों की थ्योरी परीक्षा केवल एक घंटे की होगी और यह सुबह 10 बजे से 11 बजे तक चलेगी। किसी अप्रत्याशित स्थिति या राज्य/केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण घोषणा के कारण जरूरत पड़ने पर परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है।