डीयू पीएचडी एडमिशन: चार वर्षीय यूजी छात्रों के लिए बढ़ी आवेदन तिथि, अब इस दिन तक भरें फॉर्म; जानें नई तारीख

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने पीएचडी एडमिशन 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। यह मौका खास तौर पर उन छात्रों के लिए है, जिन्होंने डीयू से एनईपी और यूजीसीएफ के तहत चार वर्षीय अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम पूरा किया है और सीधे पीएचडी में दाखिला लेना चाहते हैं।

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फॉर्म जमा करने से पहले इन जानकारियों की करें जांच

अब ऐसे उम्मीदवार 16 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 14 सितंबर 2026 थी। उम्मीदवार डीयू की आधिकारिक एडमिशन वेबसाइट admission.uod.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

उम्मीदवार फॉर्म जमा करने से पहले अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और शोध प्रस्ताव को अच्छी तरह जांच लें। शोध प्रस्ताव में अगर कोई सुधार या बदलाव करना है, तो उसे 16 सितंबर 2026 तक पूरा कर लें। फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारी सही होने की पुष्टि जरूर करें।

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प्रवेश पोर्टल पर नियमित रूप से चेक करें अपडेट

डीयू ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आगे की घोषणाओं, विभागवार समय सारिणी और प्रवेश से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए प्रवेश पोर्टल नियमित रूप से चेक करते रहें। आवेदन की समय सीमा केवल 16 सितंबर 2026 तक बढ़ाई गई है। ऐसे में एनईपी और यूजीसीएफ के तहत सीधे PhD में दाखिला लेने के इच्छुक पात्र चार वर्षीय UG छात्रों के पास आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए सीमित समय है।