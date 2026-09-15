नीट पीजी 2026: क्या है अंकन योजना? उत्तर कुंजी आने पर सही और गलत जवाबों से ऐसे लगाएं अपने स्कोर का अनुमान

कैसे निकालें संभावित स्कोर?

संभावित अंक निकालने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को परीक्षा की अंक योजना समझनी होगी। सही उत्तर के लिए चार अंक दिए जाते हैं, जबकि गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाता है।



इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी रिस्पॉन्स शीट में दिए गए उत्तरों का आंसर की में दिए सही उत्तरों से मिलान करना होगा। इसके बाद सही और गलत उत्तरों की संख्या अलग-अलग निकालनी होगी।



सही उत्तरों की संख्या को चार से और गलत उत्तरों की संख्या को एक से गुणा करें। इसके बाद सही उत्तरों से मिले कुल अंकों में से गलत उत्तरों के लिए काटे गए अंक घटा दें।



संभावित स्कोर = (सही उत्तर × 4) - (गलत उत्तर × 1)

