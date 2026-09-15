एजुकेशनल इंस्टिट्यूट रेगुलेशन: अवमानना याचिका पर स्कूल शिक्षा सचिव को नोटिस जारी, चार हफ्ते में मांगा जवाब

बच्चों को लेकर याचिका में क्या तर्क दिया गया?

याचिका में बच्चों की कम उम्र और उनकी संवेदनशीलता का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि बच्चे देश के विकास की रीढ़ हैं। कम उम्र के कारण वे आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए उनके प्रति राज्य की जिम्मेदारी और अधिक हो जाती है।



याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता अनुच्छेद 32 के तहत यह जनहित याचिका 14 वर्ष तक के बच्चों को धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक शिक्षा देने वाले सभी संस्थानों के पंजीकरण, मान्यता, निगरानी और निरीक्षण के लिए दाखिल कर रहा है। यह अनुच्छेद 21ए, 39(एफ), 45 और 51-ए(के) की भावना के अनुरूप है।"



याचिका में आगे कहा गया है, "याचिकाकर्ता का कहना है कि बच्चे राष्ट्र के विकास की रीढ़ हैं और कम उम्र के कारण वे भोले और आसानी से प्रभावित होने वाले होते हैं। इसलिए राज्य की उनके प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि देश का भविष्य बनने वाले छोटे बच्चों को अपंजीकृत संस्थानों में प्रभावित या अपने अनुसार ढाला जा सकता है।"