कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026: फॉर्म भरने का एक और मौका, अब इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, जानें शुल्क और जरूरी बातें

आवेदन शुल्क कितना है?

कैट 2026 का आवेदन शुल्क अभ्यर्थी की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग है। एक बार जमा किया गया पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणी: 1,350 रुपये

अन्य सभी श्रेणियां: 2,700 रुपये

आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को क्या ध्यान रखना है?

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को पंजीकरण के दौरान संबंधित प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।इसके अलावा सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपनी पसंद के पांच परीक्षा शहर चुनने होंगे। इसलिए शहरों का चयन करते समय अपनी सुविधा और प्राथमिकता का ध्यान रखना जरूरी है।