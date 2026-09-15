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Hindi News ›   Education ›   CAT 2026 Registration Deadline Extended to September 22, Check Fees and Exam Date

कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026: फॉर्म भरने का एक और मौका, अब इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, जानें शुल्क और जरूरी बातें

Tue, 15 Sep 2026 02:36 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 15 Sep 2026 02:36 PM IST
सार

CAT 2026 Last Date: कैट 2026 के आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 22 सितंबर शाम पांच बजे तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 29 नवंबर को तीन पालियों में होगी। आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है।
 

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CAT 2026 Registration Deadline Extended to September 22, Check Fees and Exam Date
CAT 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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CAT 2026 Last Date: भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर ने कैट 2026 के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर शाम पांच बजे तक थी। अब अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए एक और सप्ताह का समय दिया गया है। नई अंतिम तारीख 22 सितंबर 2026 (शाम 5 बजे तक) है।

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कैट 2026 का फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है?

जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक कैट 2026 के लिए आवेदन नहीं किया है, वे अब 22 सितंबर शाम पांच बजे तक पंजीकरण पूरा कर सकते हैं।

  • पहले अंतिम तारीख: 15 सितंबर 2026, शाम 5 बजे
  • नई अंतिम तारीख: 22 सितंबर 2026, शाम 5 बजे
  • आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट: iimcat.ac.in
  • परीक्षा की तारीख: 29 नवंबर 2026


अभ्यर्थियों को सलाह है कि अंतिम समय का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।



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कैट 2026 की परीक्षा कब होगी?

  • परीक्षा 29 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा तीन पालियों में होगी।
  • यह परीक्षा आईआईएम और अन्य भाग लेने वाले संस्थानों के प्रबंधन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।
  • कैट के माध्यम से भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) के साथ कई अन्य भाग लेने वाले संस्थानों के प्रबंधन पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है।
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आवेदन शुल्क कितना है?

कैट 2026 का आवेदन शुल्क अभ्यर्थी की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग है। एक बार जमा किया गया पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणी: 1,350 रुपये
  • अन्य सभी श्रेणियां: 2,700 रुपये

आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को क्या ध्यान रखना है?

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को पंजीकरण के दौरान संबंधित प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।

इसके अलावा सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपनी पसंद के पांच परीक्षा शहर चुनने होंगे। इसलिए शहरों का चयन करते समय अपनी सुविधा और प्राथमिकता का ध्यान रखना जरूरी है।
 

आईआईएम में प्रवेश केवल कैट अंकों से मिलेगा?

ऐसा जरूरी नहीं है। कैट में अच्छा प्रदर्शन प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन प्रत्येक आईआईएम की अपनी अलग प्रवेश नीति होती है। प्रवेश के दौरान संस्थान कैट अंक के अलावा अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रख सकते हैं। इनमें अभ्यर्थी का शैक्षणिक प्रदर्शन, काम का अनुभव और दूसरे निर्धारित मानदंड शामिल हो सकते हैं।

कैट 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए चरणों के माध्यम से आवेदन पूरा कर सकते हैं:

  • सबसे पहले कैट की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं।
  • जरूरी जानकारी दर्ज करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
  • आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी भरें।
  • जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  • अपनी पसंद के पांच परीक्षा शहर चुनें।
  • निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें।
  • आवेदन पत्र जमा करने के बाद पुष्टि पृष्ठ डाउनलोड कर लें।
  • भविष्य के इस्तेमाल के लिए इसकी प्रति सुरक्षित रखें।
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