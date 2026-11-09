Delhi News: आधार की केवाईसी कराने निकले युवक की चाकू मारकर हत्या

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सीसीटीवी कैमरों की जांच कर आरोपियों की पहचान कर रही पुलिसअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। आदर्श नगर के लाल बाग इलाके में सोमवार शाम बेखौफ बदमाशों ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान राहुल (22) के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि बदमाशों ने लूटपाट का विरोध करने पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।पुलिस के मुताबिक, राहुल अपनी मां, बड़ी बहन और बड़े भाई के साथ आजादपुर गांव में रहते थे। वह एक शोरूम में सफाई कर्मचारी था और परिवार का इकलौता कमाने वाला था। राहुल के चाचा राजू ने बताया कि सोमवार शाम राहुल आधार कार्ड की केवाईसी कराने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान लाल बाग इलाके में कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि बदमाशों ने उससे लूटपाट करने की कोशिश की। राहुल ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा।वारदात की सूचना मिलने पर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी। पुलिस हमलावरों की पहचान करने के साथ ही हत्या के पीछे की वजह का भी पता लगा रही है। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि पुलिस वारदात की वजहों की जांच में जुटी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जांच कर आरोपियों की पहचान की जा रही है।राजू ने बताया कि राहुल की हत्या ने उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। पिता की करीब एक साल पहले मौत हो चुकी है। परिवार में बुजुर्ग मां, बड़ी बहन और बड़ा भाई है। मां बीमार रहती हैं, जबकि बड़ा भाई भी मानसिक रूप से बीमार है। ऐसे में परिवार के खर्च से लेकर मां के इलाज तक की जिम्मेदारी राहुल के कंधों पर थी। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले ही राहुल से उसकी बहन की शादी को लेकर बातचीत हुई थी। परिवार बहन के लिए रिश्ता तलाश रहा था। घर में शादी की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि परिवार का सहारा बना राहुल अब उनके बीच नहीं रहेगा।