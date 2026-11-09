Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Young man out to buy clothes for Diwali stabbed to death

Delhi News: दिवाली पर कपड़े खरीदने निकले युवक की चाकू से हत्या

Mon, 09 Nov 2026 06:35 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 06:35 PM IST
विज्ञापन
Young man out to buy clothes for Diwali stabbed to death
पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा, चाकू बरामद
विज्ञापन


दो माह पूर्व हुए झगड़ा का बदला लेने के लिए दिया वारदात को अंजाम

अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। दिवाली पर कपड़े खरीदने निकले एक युवक की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त शिवम (19) के रूप में हुई है। नंद नगरी थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। छानबीन के बाद पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों राज, चेतन और कैफ को गिरफ्तार कर इनके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया। छानबीन के बाद पुलिस को पता चला है कि आरोपियों का शिवम से दो माह पूर्व झगड़ा हुआ था। उसका बदला लेने के लिए आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार के हवाले कर दिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस बात का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वारदात में और कितने लोगों का हाथ है। मामले की छानबीन जारी है।
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक शिवम परिवार के साथ सुंदर नगरी, नंद नगरी में रहता था। परिवार में पिता नरेश कुमार, मां, बड़ा भाई पवन कुमार और एक बहन है। शिवम गांधी नगर में एक दुकान पर काम करता था। शनिवार रात वह घर से कपड़े खरीदने के लिए निकला। इस बीच डिस्पेंसरी के पास आरोपी उसे मिल गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोपी उससे बहस करने लगे। इस बीच दो आरोपियों ने चाकू निकाला और शिवम पर हमला कर दिया। शिवम जान बचाने के लिए भागा, लेकिन आरोपियों ने उसे दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मारे। बाद में वह फरार हो गए। शिवम वहीं पर गिर गया। खबर मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और शिवम को राजीव गांधी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed