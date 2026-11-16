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Delhi News: ट्रेड फेयर में टिकट दिलाने के नाम पर महिला से ठगी

Mon, 16 Nov 2026 07:21 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 07:21 PM IST
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Woman swindled under the pretext of being provided tickets for a trade fair
नई दिल्ली। प्रगति मैदान में चल रहे भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने एक महिला को 400 रुपये में टिकट दिलाने का झांसा देकर क्यूआर कोड स्कैन कराया और उसके खाते से 1200 रुपये निकाल लिए। इसके बाद महिला का आईफोन भी लॉक हो गया। शिकायत मिलने पर नई दिल्ली जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद फैसल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, 15 नवंबर को महिला व्यापार मेले में घूमने पहुंची थी। दोपहर करीब 1:30 बजे वह गेट नंबर चार के पास आधिकारिक एप से ऑनलाइन टिकट खरीदने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे 400 रुपये में टिकट दिलाने की पेशकश की। उसने महिला को क्यूआर कोड दिया। इसे स्कैन कर भुगतान करते ही फोन सिंक होने लगा और इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। महिला को पेटीएम से 1200 रुपये कटने का मैसेज भी मिला। संवाद
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