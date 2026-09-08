फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Visually impaired candidate denied IAS seat; irregularity challenged in High Court.

Delhi News: दृष्टिबाधित अभ्यर्थी को आईएएस सीट नहीं मिली, अनियमितता पर हाईकोर्ट में चुनौती

Tue, 08 Sep 2026 05:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 05:59 PM IST
विज्ञापन
Visually impaired candidate denied IAS seat; irregularity challenged in High Court.
दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। एक दृष्टिबाधित अभ्यर्थी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि 2013 में सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की दिव्यांगता का आकलन करने में अनियमितता के कारण उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की सीट नहीं मिल पाई। याचिकाकर्ता गनात्रा कोमल प्रवीण भाई का दावा है कि दो अन्य उम्मीदवारों को अनियमित रूप से दिव्यांगता प्रमाणपत्र दे दिया गया, जिससे दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सिविल सेवा की सीट उन दोनों को मिल गई और उनकी आरक्षित सीट छिन गई।
न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति शैल जैन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह यह स्पष्ट करे कि अपीलीय मेडिकल बोर्ड की राय आने के बाद रिव्यू मेडिकल बोर्ड गठित करने की प्रथा अपनाई जाती है या नहीं। अदालत ने केंद्र के वकील को सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी का शपथ पत्र दाखिल करने को कहा।
विज्ञापन

प्रवीण भाई ने 2012 की सिविल सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय रैंक 592 हासिल की थी। उन्हें आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स (एएफएचक्यू) सिविल सर्विस आवंटित की गई, जबकि उनका कहना है कि उन्हें दृष्टिहीनता या कम दृष्टि वाले अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित आईएएस सीट मिलनी चाहिए थी। विवाद दो उच्च रैंक वाले उम्मीदवारों शैलाजा शर्मा (रैंक 39, जिन्हें आईएएस मिला) और लिपिन राज एमपी (रैंक 224, जिन्हें भारतीय रेलवे पर्सनल सर्विस मिला) को लेकर है। याचिकाकर्ता के अनुसार, मेडिकल बोर्ड और अपीलीय मेडिकल बोर्ड ने दोनों को दिव्यांगता कोटे के लिए अयोग्य पाया था। इसके बाद गठित एक अतिरिक्त सुपर अपीलीय बोर्ड ने उन्हें दिव्यांगता आरक्षण का लाभ दे दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन



याचिकाकर्ता ने इस सुपर अपीलीय बोर्ड के गठन की वैधता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा 2012 के नियमों में केवल मेडिकल बोर्ड और अपीलीय मेडिकल बोर्ड का प्रावधान था, किसी और रिव्यू बोर्ड का नहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed