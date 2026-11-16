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Delhi News: मणिपुरी शिक्षक की हत्या मामले में 28 को आएगा फैसला

Mon, 16 Nov 2026 07:31 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 07:31 PM IST
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Verdict in Manipuri teacher murder case to be delivered on the 28th
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने किलोकरी में मणिपुरी संगीत शिक्षक चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या के मामले में सात आरोपियों पर आरोप तय करने का फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब 28 नवंबर को फैसला सुनाएगा। मामले में दो आरोपियों मन्नू और विजय कुमार ने खुद को केस से अलग करने की मांग की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया। अदालत ने आरोपियों की उन अर्जियों पर भी सुनवाई की, जिनमें उन्होंने खुद को आरोपों से मुक्त करने की मांग की है। यह मामला छह सितंबर 2026 का है। आरोप है कि किलोकरी में रहने वाले चोंगथम विक्रम सिंह ने कुछ लोगों से तेज आवाज में बज रहे संगीत को कम करने के लिए कहा था। इसी बात पर विवाद हो गया। इसके बाद कुछ लोग उनके घर में घुस गए और मारपीट की। हमले में चोंगथम की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में भरत, दीपांशु, रमजान, मन्नू, मोहन सिंह, विजय कुमार और प्रमोद को गिरफ्तार किया है। सभी फिलहाल जेल में हैं। संवाद
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