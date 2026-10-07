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Delhi News: 3.81 टन चावल चोरी का खुलासा, तीन गिरफ्तार

Wed, 07 Oct 2026 07:53 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 07:53 PM IST
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Theft of 3.81 tonnes of rice solved; three arrested.
नई दिल्ली। अलीपुर थाना पुलिस ने चावल चोरी के मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों मोहम्मद अब्दुल्ला, ताज मोहम्मद और सरफराज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चावल के 127 बोरे बरामद किए हैं। प्रत्येक बोरे में 30 किलो चावल थे। बरामद चावल का कुल वजन 3.81 टन है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 1 अक्तूबर को चावल के बोरे चोरी होने की शिकायत पर ई-एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज से संदिग्ध वाहन की पहचान हुई। वाहन के मालिक मोहम्मद माजिद से पूछताछ के बाद पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले। इसके आधार पर खुरेजी खास में तलाशी लेकर चावल बरामद किए गए और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। संवाद
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