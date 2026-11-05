Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Special cleaning drive carried out on major roads

Delhi News: प्रमुख सड़कों पर चला विशेष सफाई अभियान

Thu, 05 Nov 2026 07:32 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 07:32 PM IST
विज्ञापन
Special cleaning drive carried out on major roads
12 जोन में उतरे हजारों कर्मचारी, टिपर वाहन और टैंकर भी लगाए
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच एमसीडी ने बृहस्पतिवार को राजधानी के सभी 12 जोन में प्रमुख रिंग रोड और उनसे जुड़ी सर्विस रोड पर विशेष गहन सफाई अभियान चलाया। अभियान में हजारों सफाई कर्मचारियों के साथ वाटर टैंकर, जेटिंग मशीनें, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें और टिपर वाहन तैनात किए गए। अभियान का उद्देश्य सड़कों पर जमा धूल और कचरे को हटाकर प्रदूषण कम करने के प्रयासों को गति देना था।
एमसीडी आयुक्त संजीव खिरवार ने पश्चिमी जोन के पंजाबी बाग स्थित रिंग रोड पर पहुंचकर सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। अभियान संबंधित जोन के उपायुक्तों की निगरानी में चलाया गया। दक्षिणी जोन के सभी 23 वार्डों में करीब 300 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी, 20 टिपर वाहन और 11 वाटर टैंकर लगाए गए। इस दौरान 41 किलोमीटर सड़कों की सफाई की गई। निगम के अनुसार, सेंट्रल वर्ज, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ और सड़क किनारे से सात मीट्रिक टन धूल तथा दो मीट्रिक टन कूड़ा और अपशिष्ट हटाया गया। इसके अलावा सभी 41 किलोमीटर सड़कों की पानी से धुलाई भी की गई। सफाई के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया।
विज्ञापन

उत्तर-पूर्वी जोन में अभियान के लिए सबसे अधिक 1896 सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई। इनके साथ तीन मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें, चार जेटिंग-कम-स्प्रिंकलर मशीनें, 15 ऑटो टिपर और 10 ई-रिक्शा लगाए गए। पश्चिमी जोन में पांच प्रमुख स्थानों पर 241 कर्मचारियों ने सफाई की। इनमें पंजाबी बाग रिंग रोड पर 80 कर्मचारी तैनात रहे। दक्षिण-पूर्वी जोन में लाजपत नगर, नेहरू नगर, मथुरा रोड, तुगलकाबाद एक्सटेंशन और रिंग रोड के आसपास सफाई की गई। दक्षिण-पश्चिमी जोन में ककरोला, मार्बल मार्केट, आईजीआई एयरोसिटी, महिपालपुर और वसंत कुंज में अभियान चलाया गया। करोल बाग जोन में नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, रिंग रोड और नारायणा गांव को शामिल किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


हॉटस्पॉट पर भी उतरीं सफाई टीमें
मध्य-उत्तरी जोन में वजीरपुर के पास चिन्हित स्वच्छता हॉटस्पॉट पर 30 कर्मचारियों, दो जेटिंग मशीनों और चार ऑटो टिपर को लगाया गया। उत्तरी जोन में छह किलोमीटर सड़क क्षेत्र की सफाई के लिए 34 कर्मचारी, दो जेटिंग मशीनें और दो वाटर स्प्रिंकलर मशीनें तैनात की गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed