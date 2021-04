दिल्ली में स्थिति गंभीर: 115 निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड फुल, 90 फीसदी कोविड वार्ड के बेडों पर मरीज मौजूद

विज्ञापन

Delhi govt directs nursing homes/private hospital providing COVID treatment to reserve at least 80% of ICU & ward beds for COVID patients and display revised bed capacity on COVID data management portal — ANI (@ANI) April 18, 2021

Nihal Vihar Police Station today received a call from Nangloi-based Mansa Ram Hospital stating that it had 35 COVID patients on oxygen support & that its oxygen supply was depleting & the available oxygen supply would not last for more than one hour: Delhi Police (1/2) — ANI (@ANI) April 18, 2021

Additional DCP, Outer Delhi Sudhanshu Dhama coordinated with several officials & sent 2 teams to Mundka & Bawana to arrange oxygen cylinders from suppliers. 10 oxygen cylinders were organised immediately & 10 more after half & hour & delivered to the hospital: Delhi Police (2/2) — ANI (@ANI) April 18, 2021

दिल्ली समेत देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों से दिन-प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अस्पतालों में बेड अपनी क्षमता से अधिक भरे हुए हैं।दिल्ली के 115 निजी कोविड अस्पतालों में करीब सभी आईसीयू बेड भर चुके हैं और 90 फीसदी कोविड वार्ड के बेडों पर मरीज मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों को अपने सभी आईसीयू और वार्ड बेड को 80 प्रतिशत आरक्षित करने का निर्देश दिया है। जिससे कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा सके।उधर, निहाल विहार पुलिस स्टेशन को आज नांगलोई स्थित मनसा राम अस्पताल से एक कॉल आई, जिसमें कहा गया कि उसके पास ऑक्सीजन सपोर्ट पर 35 कोरोना संक्रमित मरीज हैं और उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो रही है। उपलब्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति एक घंटे से अधिक नहीं चलेगी।जिसके बाद बाहरी दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुधांशु धामा ने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने के लिए दो टीमों को मुंडका और बवाना भेज दिया। उन्होंने कई अधिकारियों के साथ समन्वय किया और आपूर्तिकर्ताओं से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने को कहा। 10 ऑक्सीजन सिलेंडर तुरंत आयोजित किए गए और डेढ़ घंटे बाद 10 और सिलेंडर अस्पताल पहुंचाया गया।अस्पतालों में बेड खाली नहीं होने से कोरोना संक्रमित लोगों को इलाज के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को भर्ती होने के लिए एंबुलेंस में ही घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश नारायण और जीटीबी जैसे अस्पतालों में हालात काफी खराब है। एक ही बेड पर दो मरीजों का इलाज किया जा रहा है। शनिवार देर रात लोकनायक अस्पताल के आपातकालीन विभाग के बाहर दो मरीजों ने एंबुलेंस में ही दम तोड़ दिया।वहीं, दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बेड बढ़ाने की मांग की है। बताया गया कि अगले कुछ दिनों में राजधानी को छह हजार ऑक्सीजन बेड मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार को साथ खड़े रहने के लिए शुक्रिया कहने के साथ ही ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने की गति जारी है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट 30 प्रतिशत बढ़ गया है।