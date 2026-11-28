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बाहरी उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त शोभित डी. सक्सेना ने बताया कि फोरेंसिक और क्राइम टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि हमले का संबंध पहले हुई गोलीबारी की घटनाओं से तो नहीं है। पुलिस हमलावरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। अभिनव के पिता प्रमोद चंद्रा ने बताया कि परिवार की किसी से रंजिश नहीं है। किसी पर शक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके में पहले भी एक-दो बार गोलीबारी हो चुकी है, लेकिन उन मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। संवाद

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नई दिल्ली। बवाना में शुक्रवार देर रात मिठाई की दुकान बंद कर रहे अभिनव कौशिक नामक कारोबारी पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। एक गोली अभिनव की छाती में लगी। उन्हें महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटनास्थल से चार कारतूस बरामद हुए हैं। वारदात के पीछे रंजिश या गैंगवार की आशंका जताई जा रही है।