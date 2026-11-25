पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजा है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिंकू जैन ने पुरुष आरोपी को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस मामले में गिरफ्तार की गई दो महिला आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है।

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पुलिस ने इस घटना के संबंध में कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। पुलिस अभी भी इस मामले में शामिल तीन अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही है, जो फरार हैं। दो दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद पुरुष आरोपी को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह कथित सामूहिक दुष्कर्म सोमवार रात पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार स्थित एक कैफे में हुआ था। पीड़िता एक 22 वर्षीय महिला है, जिसके साथ उसके साथियों ने कथित तौर पर यह वारदात की। पीड़िता और सभी आरोपी उसी कैफे में काम करते हैं, जहां यह घटना हुई। जांच अधिकारी की अर्जी पर विचार करने के बाद कोर्ट ने महिला आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा।सोमवार रात पीड़िता अपने कुछ साथियों के साथ प्रीत विहार के 'सल्तनत कैफे' में एक आयोजन में शामिल हुई थी। कैफे रात 11:30 बजे बंद हो गया था, लेकिन वे लोग उसके बाद भी अंदर रुके रहे। वे सभी कैफे के अंदर शराब पीते और नाचते रहे। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि उनमें से एक आरोपी के पास कैफे की चाबी थी।आरोपी और पीड़िता मंगलवार सुबह करीब 3:30 बजे कैफे से बाहर निकले। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरार संदिग्धों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।