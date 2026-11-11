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Delhi News: तिगड़ी रोड पर कूड़े का अंबार

Wed, 11 Nov 2026 07:00 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 07:00 PM IST
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Pile of trash on Tigdi Road
नई दिल्ली। तिगड़ी रोड पर कूड़े के ढेर लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। डीडीए फ्लैट से कैंप की तरफ जाने वाले लोगों को इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। सड़क किनारे जमा कूड़े के कारण यहां से निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है।
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स्थानीय लोगों के अनुसार, रास्ते पर लंबे समय से कूड़ा जमा है। इसकी शिकायत भी कई बार की गई, लेकिन अब तक सफाई नहीं हुई। कूड़े से उठने वाली बदबू के कारण आसपास से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का सवाल है कि जब इस रास्ते से रोजाना बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं और कूड़े की शिकायत भी की जा चुकी है, तो सफाई क्यों नहीं हो रही। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द कूड़ा उठवाने और नियमित सफाई कराने की मांग की है। संवाद
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