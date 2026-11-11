नोएडा वालों के लिए बड़ी खबर: ग्रेटर नोएडा मेट्रो के विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी, ₹2390 करोड़ होंगे खर्च

पैकेज के अन्य प्रमुख फैसले और वित्तीय आवंटन

कृषि एवं उर्वरक क्षेत्र: रबी विपणन सत्र के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) के तहत ₹62,370 करोड़ का भारी-भरकम बजटीय आवंटन तय किया गया है। इससे किसानों को डीएपी और एनपीकेएस जैसे उर्वरक किफायती दरों पर मिल सकेंगे।



लघु व सूक्ष्म उद्योग: सूक्ष्म इकाइयों और नए उद्यमियों के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाने हेतु ₹9,111 करोड़ के दो क्रेडिट गारंटी फंड्स को स्वीकृति दी गई है। इसमें सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹5,000 करोड़ और 'स्टैंड-अप इंडिया' के तहत महिलाओं व एससी/एसटी उद्यमियों के लिए ₹4,111 करोड़ का प्रावधान है।



राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर: देश की ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' का निर्माण किया जाएगा, जिस पर ₹3,230 करोड़ खर्च होंगे।



शहरी परिवहन: नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो नेटवर्क का विस्तार कर इसे आधुनिक शहरी परिवहन का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट का यह निर्णय बुनियादी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सूक्ष्म उद्यमों को एक साथ गति प्रदान करने वाला एक संतुलित और दूरदर्शी कदम है।