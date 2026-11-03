Delhi News: वकीलों को एके-47 से धमकाने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर

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अधिवक्ता करणबीर सिंह द्वारा दायर इस याचिका में वकीलों के लिए सुरक्षा उपायों की मांग की गई है। यह याचिका 2 नवंबर को सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मनस्वी वशिष्ठ के नेतृत्व में वकीलों के खिलाफ पुलिस विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में आई है। याचिका के अनुसार, एक पुलिसकर्मी ने सार्वजनिक रूप से धमकी दी थी कि वकीलों के खिलाफ एके-47 राइफल का इस्तेमाल किया जाएगा। अधिवक्ता विक्रांत डबास के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि एसीपी वशिष्ठ का निलंबन कथित आचरण से उत्पन्न व्यापक संवैधानिक मुद्दों का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं करता, विशेष रूप से धमकी भरे वीडियो के निरंतर प्रसार, अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की अनुपस्थिति और पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वकीलों को अवैध डराने-धमकाने से बचाने की आवश्यकता है। ब्यूरो

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नई दिल्ली। वकीलों को कथित रूप से धमकाने, डराने और सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। यह याचिका तत्कालीन दिल्ली पुलिसकर्मियों द्वारा वकीलों के खिलाफ कथित धमकियों और सार्वजनिक अपमान के आरोपों से जुड़ी है।