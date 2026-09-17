फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Patiala House Court takes a stern stance orders registration of an FIR against journalist Karishma Aziz in Del

दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट का कड़ा रुख, पत्रकार करिश्मा अजीज पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश, जानें क्या है मामला

Thu, 17 Sep 2026 06:51 PM IST
Digvijay Singh एजेंसी, दिल्ली
एजेंसी, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 17 Sep 2026 06:51 PM IST
सार

दिल्ली की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में सख्त कदम उठाया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली साइबर पुलिस को पत्रकार करिश्मा अजीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
Patiala House Court takes a stern stance orders registration of an FIR against journalist Karishma Aziz in Del
फाइल फोटो - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में सख्त कदम उठाया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली साइबर पुलिस को पत्रकार करिश्मा अजीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उन पर हिंदू संतों के अपमान और सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर भारत-विरोधी भावनाएं फैलाने का गंभीर आरोप है।

विज्ञापन


यह कानूनी कार्रवाई वकील अमिता सचदेवा द्वारा दायर शिकायत के बाद हुई है। मामले की सुनवाई चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने की। उन्होंने पाया कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि निष्पक्ष जांच किया जाना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि शिकायत में ऐसे संज्ञेय अपराधों का जिक्र है। इनकी निष्पक्ष जांच होना न्याय हित में आवश्यक है। अदालत ने इस शुरुआती चरण में किसी भी पक्ष के आरोपों की सच्चाई या उसके गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं की।
विज्ञापन


पत्रकार करिश्मा अजीज पर हिंदू संतों के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। उन पर सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर भारत-विरोधी भावनाएं फैलाने का भी आरोप है। ये आरोप वकील अमिता सचदेवा की शिकायत में लगाए गए थे। शिकायत में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और सबूतों की आवश्यकता का हवाला दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत के निर्देश के बाद दिल्ली साइबर पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। पुलिस अब मामले की औपचारिक जांच आगे बढ़ाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट और डिजिटल साक्ष्यों की तकनीकी जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना है। इस चर्चित मामले ने डिजिटल मीडिया के कानूनी दायरों पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed