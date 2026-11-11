Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Order to evict son and daughter-in-law from mother's house upheld

Delhi News: मां के घर से बेटे-बहू को बेदखल करने का आदेश बरकरार

Wed, 11 Nov 2026 08:48 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 08:48 PM IST
विज्ञापन
Order to evict son and daughter-in-law from mother's house upheld
नई दिल्ली। द्वारका कोर्ट ने एक विधवा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसके बेटे और बहू को मां के घर के एक कमरे से बेदखल करने का आदेश बरकरार रखा है। जिला न्यायाधीश सुमित दलाल ने युगल की अपील खारिज करते हुए उन्हें 30 दिन के अंदर कमरा खाली करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादियों ने खुद स्वीकार किया है कि उन्हें प्यार और स्नेह के कारण अस्थायी रूप से एक कमरे में रहने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रतिवादी स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि वे लाइसेंसी हैं, जिनका लाइसेंस वादी की इच्छा पर कभी भी रद्द किया जा सकता है। मामले के अनुसार, 65 वर्षीय विधवा महिला ने अपने बेटे और बहू को स्नेहवश अस्थायी रूप से घर के एक कमरे में रहने की अनुमति दी थी। बाद में विवाद बढ़ने पर महिला ने बेदखली का मुकदमा दायर किया। निचली अदालत ने बेदखली का आदेश दिया, जिसके खिलाफ युगल ने अपील की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रतिवादी मां की अनुमति से अस्थायी रूप से रह रहे थे और वे मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकते। इसलिए मां को अपना घर खाली कराने का पूरा अधिकार है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed