{"_id":"626dbf9cb6398e56fc5b511b","slug":"one-crore-each-given-to-the-families-of-four-corona-warriors","type":"story","status":"publish","title_hn":"सम्मान: चार कोरोना योद्धाओं के परिजनों को दिए एक-एक करोड़ के चेक, सिसोदिया ने कहा- इनके बलिदान को सलाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Sun, 01 May 2022 04:30 AM IST