{"_id":"628ec2e8d6a52776e33f2da1","slug":"ndmc-will-implement-ayushman-bharat-pradhan-mantri-jan-arogya-yojana","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi News: एनडीएमसी लागू करेगी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बैठक में मंजूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 26 May 2022 05:29 AM IST