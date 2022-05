{"_id":"6288277816e26b55434cb042","slug":"lithium-ion-batteries-will-be-made-mandatory-after-july-31-to-replace-led-acid","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lithium Ion Battery: लिथियम बैटरी पर ई-रिक्शा और कार्ट को 31 जुलाई तक मोहलत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 21 May 2022 05:12 AM IST