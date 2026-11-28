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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के डाबड़ी थाना क्षेत्र स्थित बिंदापुर एक्सटेंशन में पड़ोसियों के बीच हुआ विवाद जानलेवा साबित हुआ। कहासुनी के बाद एक युवक ने तीसरी मंजिल से सिलिंडर फेंक दिया। सिलिंडर नीचे खड़े 28 वर्षीय साहिल के सिर पर जा गिरा। गंभीर रूप से घायल साहिल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी शिवम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस के मुताबिक, घटना शुक्रवार शाम करीब सात बजे राधिका अपार्टमेंट की है। साहिल परिवार के साथ इमारत की पहली मंजिल पर रहता था। वह साप्ताहिक बाजार में कॉस्मेटिक की दुकान लगाता था। वहीं, आरोपी शिवम शर्मा इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता है। बताया जा रहा है कि शिवम सुबह से ही शराब के नशे में था और काम पर भी नहीं गया था। शाम इमारत की पार्किंग में किसी बात को लेकर शिवम का एक व्यक्ति से विवाद हो गया। कहासुनी के बाद वह गुस्से में तीसरी मंजिल पर पहुंचा और वहां से गैस सिलिंडर नीचे फेंक दिया। इसी दौरान सिलिंडर साहिल के सिर पर जा गिरा। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन और स्थानीय लोग उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, आरोपी शराब पीने का आदी है और आए दिन शराब के नशे में सोसाइटी में लोगों से झगड़ा करता है।दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के मुताबिक, घटना की सूचना मिलते ही डाबड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। साहिल परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। परिवार में पत्नी रितु, डेढ़ साल का बेटा कार्तिक और बुजुर्ग माता-पिता हैं।