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जमानत मिलना अपराध से बरी होने का प्रमाण नहीं : मल्होत्रा

Thu, 03 Sep 2026 06:53 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 06:53 PM IST
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Grant of bail is not proof of acquittal: Malhotra
नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने एसटीपी घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर कहा कि यह आरोपी के अपराध से बरी होने का प्रमाण नहीं है। जैन के खिलाफ मुकदमा आगे चलेगा और जांच एजेंसी का मामला इतना मजबूत है कि सत्येंद्र जैन समेत अन्य आरोपियों को सजा जरूर होगी।
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मल्होत्रा ने कहा कि किसी भी जांच एजेंसी की ओर से गिरफ्तार आरोपी को जेल भेजना या जमानत देना सामान्य न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। एसटीपी घोटाले में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन के मामले में भी यही न्यायिक प्रक्रिया अपनाई गई है। जांच एजेंसी ने जांच के बाद जैन को गिरफ्तार किया और उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने अगस्त में सत्येंद्र जैन को जेल भेजा था और अब उन्हें जमानत दी गई है। मल्होत्रा के अनुसार, जमानत दिए जाने को मामले में आरोपी के निर्दोष साबित होने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ब्यूरो
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