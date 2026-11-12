Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Expressed gratitude to the Mayor for regularization and salary increments.

Delhi News: नियमितीकरण और वेतन वृद्धि के लिए महापौर का जताया आभार

Thu, 12 Nov 2026 08:50 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 08:50 PM IST
विज्ञापन
Expressed gratitude to the Mayor for regularization and salary increments.
नई दिल्ली। एमसीडी की सफाई कर्मचारी यूनियनों और कोर कमेटियों के प्रतिनिधियों ने बृहस्पतिवार को निगम मुख्यालय में महापौर प्रवेश वाही से मुलाकात की। कर्मचारियों के हित में लिए गए फैसलों के लिए महापौर का आभार जताया। इस दौरान भाजपा नेता राजीव बब्बर सहित विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद थे।
विज्ञापन

महापौर ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और नियमितीकरण का लाभ दिया जा रहा है। करीब 4400 एमटीएस कर्मचारियों के वेतन में लगभग 10 हजार रुपये की वृद्धि की गई है। वहीं, 2000 सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने संबंधी आदेश निरस्त करने के फैसले का भी यूनियन प्रतिनिधियों ने स्वागत किया। महापौर ने कहा कि सफाई कर्मचारी निगम की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनके सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए निगम प्रतिबद्ध है। नई भर्ती शुरू करने की यूनियनों की मांग पर अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे भी जारी रखने का भरोसा दिया और कर्मचारियों से दिल्ली को स्वच्छ बनाने में सहयोग की अपील की। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed