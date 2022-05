{"_id":"62707a15fb5b5b72051247e8","slug":"du-had-become-a-witness-to-lord-mountbattens-ishqar-e-ishq-he-said-this-interesting-thing-on-convocation-in-1948","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल : लॉर्ड माउंटबेटन के इजहार-ए-इश्क का गवाह बना था डीयू, दीक्षांत में कही थी ये दिलचस्प बात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रश्मि शर्मा, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Tue, 03 May 2022 06:10 AM IST