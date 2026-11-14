Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Demand for women's safety: DU female students hold a march

Delhi News: महिला सुरक्षा की मांग, डीयू में छात्राओं ने निकाला मार्च

Sat, 14 Nov 2026 09:46 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 09:46 PM IST
विज्ञापन
Demand for women's safety: DU female students hold a march
नई दिल्ली। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के विरोध और महिला सुरक्षा की मांग को लेकर शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के आर्ट्स फैकल्टी के गेट नंबर-4 पर ‘इंडिया, इट्स टाइम टू वेक अप’ मार्च निकाला गया। महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना और छात्र विंग आना के बैनर तले मार्च का आयोजन हुआ।
विज्ञापन

इस दौरान छात्राओं ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों पर गंभीरता से कार्रवाई करने की मांग उठाई। मार्च का नेतृत्व कर रहीं योगिता भयाना ने कहा कि बच्चियों के साथ लगातार हो रहे अत्याचार और अन्याय को देखते हुए छात्राओं ने इस दिशा में कुछ रचनात्मक पहल करने का फैसला किया। महिलाओं की सुरक्षा और उनसे जुड़े मुद्दों को केवल घटनाओं के बाद चर्चा तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसके लिए संसद में हर साल महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए कम से कम दो दिन पूरी तरह निर्धारित किए जाने चाहिए। इस पहल का उद्देश्य महिला सुरक्षा से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाना और इनके समाधान के लिए गंभीर चर्चा सुनिश्चित करना है। ब्यूरो
विज्ञापन



विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed