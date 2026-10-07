Delhi News: डीटीयू में इंजीनियरिंग और साहित्य के मेल पर मंथन

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नई दिल्ली। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) में बुधवार को इक्वेशंस, कोड्स एंड स्टोरीज विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें भौतिक वैज्ञानिक और लेखक प्रो. एचसी वर्मा ने मुख्य व्याख्यान दिया। उन्होंने तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्रों के बीच संबंधों पर विचार साझा किए। इसके बाद इंजीनियरिंग और साहित्य के तालमेल पर पैनल चर्चा हुई। इसमें डीटीयू के कुलपति प्रो. प्रतीक शर्मा, प्रो. रितु सहगल और प्रो. राजेश्वरी पांडेय समेत अन्य शिक्षक शामिल हुए। कुलपति ने कहा कि बेहतर इंजीनियर में सवाल पूछने और नई सोच विकसित करने की क्षमता जरूरी है। सेमिनार में एआई, सिंथेटिक बायोलॉजी और ऑटोनॉमस सिस्टम के बढ़ते प्रभाव के बीच इंजीनियरिंग शिक्षा में कल्पनाशीलता और मानवीय सोच की जरूरत पर चर्चा हुई। ब्यूरो