Delhi News: बदलेगा दिल्ली का मौसम, हल्की बारिश और तेज हवाओं के आसार

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नई दिल्ली। दो दिन से तेज धूप और गर्मी का सामना कर रही दिल्ली में 9 अक्तूबर को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सुबह से दोपहर के बीच कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।शुक्रवार को अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हाल के दिनों में तापमान 35 से 37 डिग्री तक पहुंचने के बाद इसमें गिरावट से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, बादलों और धूप की आवाजाही के बीच उमस बनी रह सकती है।