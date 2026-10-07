Delhi News: बदलेगा दिल्ली का मौसम, हल्की बारिश और तेज हवाओं के आसार
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 09:50 PM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 09:50 PM IST
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-9 अक्तूबर को 32 डिग्री के आसपास रहेगा अधिकतम तापमान, गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दो दिन से तेज धूप और गर्मी का सामना कर रही दिल्ली में 9 अक्तूबर को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सुबह से दोपहर के बीच कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
शुक्रवार को अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हाल के दिनों में तापमान 35 से 37 डिग्री तक पहुंचने के बाद इसमें गिरावट से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, बादलों और धूप की आवाजाही के बीच उमस बनी रह सकती है।
आउटिंग से पहले मौसम पर नजर : वीकेंड पर पार्कों, स्मारकों और खुले स्थानों में घूमने की योजना बना रहे लोगों को मौसम के बदलते मिजाज को ध्यान में रखना होगा। बारिश की संभावना सुबह से दोपहर तक अधिक है। इसके बाद मौसम में सुधार हो सकता है। दिल्ली के उत्तर, उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, नई दिल्ली, मध्य, पूर्वी दिल्ली और शाहदरा में आंशिक बादल और हल्की बारिश की संभावना है।
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गर्मी के बाद तापमान में गिरावट : आईएमडी के अनुसार 5 अक्तूबर को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री दर्ज हुआ था, जो सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक था। अब तापमान में गिरावट से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि उमस बढ़ने पर पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ लेते रहना बेहतर होगा।स
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दो दिन से तेज धूप और गर्मी का सामना कर रही दिल्ली में 9 अक्तूबर को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सुबह से दोपहर के बीच कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
शुक्रवार को अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हाल के दिनों में तापमान 35 से 37 डिग्री तक पहुंचने के बाद इसमें गिरावट से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, बादलों और धूप की आवाजाही के बीच उमस बनी रह सकती है।
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आउटिंग से पहले मौसम पर नजर : वीकेंड पर पार्कों, स्मारकों और खुले स्थानों में घूमने की योजना बना रहे लोगों को मौसम के बदलते मिजाज को ध्यान में रखना होगा। बारिश की संभावना सुबह से दोपहर तक अधिक है। इसके बाद मौसम में सुधार हो सकता है। दिल्ली के उत्तर, उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, नई दिल्ली, मध्य, पूर्वी दिल्ली और शाहदरा में आंशिक बादल और हल्की बारिश की संभावना है।
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गर्मी के बाद तापमान में गिरावट : आईएमडी के अनुसार 5 अक्तूबर को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री दर्ज हुआ था, जो सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक था। अब तापमान में गिरावट से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि उमस बढ़ने पर पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ लेते रहना बेहतर होगा।स